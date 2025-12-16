https://news.day.az/world/1802674.html Разработаны планы по размещению военного контингента в Украине Подготовка планов по размещению военных контингентов на территории Украины в случае достижения перемирия завершена. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Разработаны планы по размещению военного контингента в Украине
Подготовка планов по размещению военных контингентов на территории Украины в случае достижения перемирия завершена.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По его словам, в рамках "коалиции желающих" разработаны военные планы по всем направлениям, которые предусматривают также размещение сухопутных войск.
