Разработаны планы по размещению военного контингента в Украине

Подготовка планов по размещению военных контингентов на территории Украины в случае достижения перемирия завершена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, в рамках "коалиции желающих" разработаны военные планы по всем направлениям, которые предусматривают также размещение сухопутных войск.