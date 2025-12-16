В Мексике разбился бизнес-джет

В мексиканском штате Мехико, недалеко от международного аэропорта города Толука, потерпел крушение бизнес-джет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Milenio, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт. После удара возник пожар на борту.

Сообщается, что крушение произошло с самолетом Cessna Citation III, летевшим из Акапулько в Толуку.

На данный момент официальной информации о числе людей на борту, погибших или пострадавших нет.

К месту происшествия были направлены пожарные, бригады скорой помощи, силы гражданской защиты и подразделения безопасности штата Мехико.

Проводится расследование.