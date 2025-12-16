https://news.day.az/world/1802702.html В Мексике разбился бизнес-джет В мексиканском штате Мехико, недалеко от международного аэропорта города Толука, потерпел крушение бизнес-джет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Milenio, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт. После удара возник пожар на борту.
В Мексике разбился бизнес-джет
В мексиканском штате Мехико, недалеко от международного аэропорта города Толука, потерпел крушение бизнес-джет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Milenio, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт. После удара возник пожар на борту.
Сообщается, что крушение произошло с самолетом Cessna Citation III, летевшим из Акапулько в Толуку.
На данный момент официальной информации о числе людей на борту, погибших или пострадавших нет.
К месту происшествия были направлены пожарные, бригады скорой помощи, силы гражданской защиты и подразделения безопасности штата Мехико.
Проводится расследование.
