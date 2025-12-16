Дискуссии на VIII Съезде профсоюзов Азербайджана укрепят права работников и социальный диалог

Считаем, что сегодняшние дискуссии приведут к дальнейшему укреплению прав трудящихся в Азербайджане, углублению социального диалога и построению более справедливого и инклюзивного будущего для всех трудящихся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Бюро по деятельности работников Международной организации труда Оливер Рёпке в видеообращении к VIII Съезду Конфедерации профсоюзов Азербайджана в Баку.

"Как и прежде, мы поддерживаем ваши инициативы в таких областях, как защита труда, платформенная занятость, справедливый переход и другие направления политики, и будем рядом с вами и дальше.

Уважаемые коллеги, сила профсоюзного движения заключается в его единстве, независимости, солидарности и приверженности ценностям, которые его определяют".