Американские военные атаковали три судна в Тихом океане

Американские военнослужащие 15 декабря нанесли удар по трем суднам в Тихом океане по приказу главы Пентагона Пита Хегсета. Как сообщает Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X, они перевозили наркотики в международных водах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Объединенная оперативная группа Southern Spear осуществила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими, в международных водах", - говорится в сообщении. Уточняется, что разведка подтвердила причастность этих судов к наркоторговле.

В результате ударов были убиты восемь мужчин-"наркотеррористов". Трое из них находились на первом судне, двое - на втором, и еще трое - на третьем.