Цены на мясо снова выросли: что говорят продавцы

В социальных сетях распространяется информация о росте цен на говядину и баранину на 2-3 маната. По утверждениям, особенно заметно это подорожание в селах, расположенных вблизи Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", мясники связывают рост цен с тем, что в настоящее время рынки живого скота закрыты.

Продавцы также отмечают, что еще одной причиной подорожания является приближение Нового года. В преддверии праздничных дней спрос увеличивается, что, соответственно, отражается и на ценах.

Подробнее в сюжете: