Цены на мясо снова выросли: что говорят продавцы - ВИДЕО
В социальных сетях распространяется информация о росте цен на говядину и баранину на 2-3 маната. По утверждениям, особенно заметно это подорожание в селах, расположенных вблизи Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", мясники связывают рост цен с тем, что в настоящее время рынки живого скота закрыты.
Продавцы также отмечают, что еще одной причиной подорожания является приближение Нового года. В преддверии праздничных дней спрос увеличивается, что, соответственно, отражается и на ценах.
