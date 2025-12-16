Между Азербайджаном и Руандой будет установлено воздушное сообщение



Как передает Day.Az, это нашло отражение в проекте закона "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда о воздушном сообщении", который был включен в повестку сегодняшнего заседания парламента.

Проект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.