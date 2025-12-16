https://news.day.az/world/1802868.html В России произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Камчатском крае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Сейсмособытие произошло в 218 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 58,3 км.
В России произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Камчатском крае.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие произошло в 218 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 58,3 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре