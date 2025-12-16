В Азербайджане создается цифровая логистическая платформа

В Азербайджане сделан значительный шаг в направлении цифровизации операций в сфере международной торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно соответствующему указу Президента Азербайджанской Республики, министерство цифрового развития и транспорта создает цифровую логистическую платформу (ЦЛП) с участием других учреждений в целях цифровизации процессов, связанных с международными грузоперевозками, обеспечения интеграции данных в режиме реального времени между участниками внешней торговли и соответствующими государственными органами, а также повышения конкурентоспособности страны в сфере логистики.

Это инновационная платформа, цель которой управление импортными, экспортными и транзитными операциями через единое "электронное окно". Информационная система, включающая максимально возможное упрощение процедур и видов деятельности, прежде всего, предполагает устранение многочисленных разрозненных и неэффективных процессов, существующих во внешнеэкономической деятельности и осуществляемых на бумаге, обеспечение обмена информацией и ее интеграции в цифровой среде между участниками внешнеторговой деятельности и соответствующими государственными органами, а также обеспечение доступности процессов для участников внешнеторговой деятельности и их контроля из единого центра..

Платформа состоит из четырех основных модулей:

Модуль "Торговый справочник"

Модуль "Торговые услуги"

Модуль "Бронирование"

Модуль "Отчетность".

Один из основных модулей платформы, "Торговый справочник", уже готов к использованию. Он позволяет фильтровать товары по типу продукции, виду операций и стоимости услуг при поиске товара.

В ближайшие месяцы планируется запуск модуля "Торговые услуги". В рамках этого модуля планируется получение разрешений, лицензий и других необходимых документов для внешнеэкономической деятельности через платформу.