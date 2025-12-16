Поправки в Налоговый кодекс Азербайджана затронут электронные сигареты
В Налоговый кодекс Азербайджана внесут изменения, связанные с электронными сигаретами.
Как сообщает Day.Az соответствующие поправки отражены в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который был рассмотрен на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.
Согласно действующему законодательству, в Азербайджане применяются акцизные ставки на питьевой спирт, пиво, алкогольные напитки, табачные изделия и их заменители, энергетические напитки, одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители, а также жидкости для электронных сигарет.
В настоящее время акциз составляет:
-
2 маната за каждую одноразовую электронную сигарету, кальян и их заменители;
-
100 манатов за каждый литр жидкости для электронных сигарет.
В законопроекте предлагается исключить из законодательства положения, касающиеся одноразовых электронных сигарет и жидкостей для электронных сигарет.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре