Поправки в Налоговый кодекс Азербайджана затронут электронные сигареты

В Налоговый кодекс Азербайджана внесут изменения, связанные с электронными сигаретами.

Как сообщает Day.Az соответствующие поправки отражены в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который был рассмотрен на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Согласно действующему законодательству, в Азербайджане применяются акцизные ставки на питьевой спирт, пиво, алкогольные напитки, табачные изделия и их заменители, энергетические напитки, одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители, а также жидкости для электронных сигарет.

В настоящее время акциз составляет:

2 маната за каждую одноразовую электронную сигарету, кальян и их заменители;

100 манатов за каждый литр жидкости для электронных сигарет.

В законопроекте предлагается исключить из законодательства положения, касающиеся одноразовых электронных сигарет и жидкостей для электронных сигарет.