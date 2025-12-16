IDEA организовала массовые кампании по посадке деревьев в Сабирабадском и Джалилабадском районах

Очередные акции по посадке деревьев в рамках массовой кампании по посадке деревьев "Зеленый марафон", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, были организованы в Сабирабадском и Джалилабадском районах.

Как сообщили Day.Az в Общественном объединении IDEA, на территории села Мамишлар Сабирабадского района с участием волонтеров объединения было высажено 1250 кипарисов, платанов восточных и мелий. Кроме того, в ходе кампании в селе Казымабад Джалилабадского района было высажено более 600 кипарисов.

Отметим, что главной целью "Общереспубликанского марафона озеленения" ("Зеленый марафон"), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, является расширение озеленительных полос, популяризация традиции посадки деревьев, внесение вклада в охрану окружающей среды, обогащение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

В рамках "Зеленого марафона" в течение осеннего сезона 2025 года и весеннего сезона 2026 года в стране планируется высадить около 2 млн деревьев.