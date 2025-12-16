В Азербайджане запретят электронные сигареты

В Азербайджане будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет.

Как сообщает Day.Az, данное положение нашло свое отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О табаке и табачных изделиях", который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Согласно законопроекту, будут запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Кроме того, электронные сигареты, содержащие никотин, будут приравнены к табачным изделиям.

В то же время в проекте предлагается дополнить законодательство следующими новыми понятиями:

Изделие из нагреваемого табака - продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и используемых при его производстве нетабачных компонентов, предназначенный для поступления в организм человека никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без возгорания и без образования табачного дыма. Изделие из нагреваемого табака не будет считаться электронной сигаретой.

Электронная сигарета - изделие, предназначенное для поступления в организм человека путём вдыхания пара, содержащего или не содержащего никотин, за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских изделий, и используемое с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, в том числе с картриджем и флаконом либо без них. Флаконы электронных сигарет могут использоваться однократно или многократно, а также повторно заправляться одноразовыми картриджами.