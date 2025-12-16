В каких странах электронные сигареты запрещены

Во всем мире продолжается расширение запретов, связанных с использованием и продажей электронных сигарет (вейпов). Азербайджан также может войти в список стран, где данные изделия запрещены.

Как сообщает Day.Az, электронные сигареты полностью запрещены в ряде стран, где их производство, ввоз, реализация и использование считаются незаконными.

В этот список входят Индия, Таиланд, Сингапур, Бразилия, Аргентина, Мексика, Камбоджа, Непал, Катар, Иордания и Ливан.

В то же время, некоторые государства ввели частичные запреты или ограничения. Так, в Турции продажа электронных сигарет официально запрещена. В Австралии такие изделия можно приобрести только по рецепту врача, а в Японии запрещена продажа электронных сигарет с содержанием никотина. В Норвегии, Финляндии и Венгрии продажа, реклама и использование электронных сигарет находятся под строгим контролем.

В ряде других стран электронные сигареты не запрещены полностью, однако их оборот регулируется жесткими правилами. В Великобритании, Франции, Германии и США действуют возрастные ограничения, запреты на рекламу и механизмы контроля состава продукции. В США данные нормы различаются в зависимости от штата.

Эксперты отмечают, что утверждения о "меньшей вредности" электронных сигарет по сравнению с традиционными до конца не доказаны. Именно эта неопределенность, а также потенциальные риски для общественного здоровья, по мнению специалистов, стали основной причиной того, что многие страны предпочитают вводить запреты и строгие ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане планируют ввести запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их компонентов.