Китай анонсировал запуск лунной сверхтяжелой ракеты

Китай в 2026 году планирует запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, для использования в китайской лунной пилотируемой программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал SpaceNews.

Отмечается, что будут представлены два варианта Long March 10: базовый с трехступенчатым носителем, который будет доставлять на орбиту лунный пилотируемый корабль Mengzhou и лунный посадочный модуль.

Вариант Long March 10A - частично-многоразовая двухступенчатая ракета-носитель для запусков Mengzhou на низкую околоземную орбиту к станции Tiangong.