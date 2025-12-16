https://news.day.az/unusual/1802887.html Китай анонсировал запуск лунной сверхтяжелой ракеты Китай в 2026 году планирует запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, для использования в китайской лунной пилотируемой программе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал SpaceNews.
Китай в 2026 году планирует запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, для использования в китайской лунной пилотируемой программе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал SpaceNews.
Отмечается, что будут представлены два варианта Long March 10: базовый с трехступенчатым носителем, который будет доставлять на орбиту лунный пилотируемый корабль Mengzhou и лунный посадочный модуль.
Вариант Long March 10A - частично-многоразовая двухступенчатая ракета-носитель для запусков Mengzhou на низкую околоземную орбиту к станции Tiangong.
