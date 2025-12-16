Изменения в Трудовой кодекс Азербайджана приняты парламентом в I чтении

Предложенные изменения в Трудовой кодекс приняты в первом чтении Милли Меджлисом.

Как сообщает Day.Az, изменения в Трудовой кодекс обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Так, в перечень понятий, используемых в статье 3 Кодекса, включены новые понятия, среди которых также "удаленная работа". Кроме того, ряд статей содержит нормы и правила, касающиеся командировок. На основании статьи 56.0.2 Конституционного закона "О нормативных правовых актах" понятия "расторжение трудового договора" и "прекращение трудового договора", которые встречаются во многих статьях Кодекса, отождествляются. В целях обеспечения гендерного равенства, в части 4 статьи 125 установлена ​​норма, предусматривающая предоставление мужчинам оплачиваемого отпуска общей продолжительностью 14 календарных дней в связи с рождением ребенка, на основании справки из медицинского учреждения. В статью 223 добавлен новый раздел с целью совершенствования законодательства в области охраны труда.

Кроме того, проект закона предлагает внести соответствующие поправки в другие кодексы и законы, основываясь на изменениях, предусмотренных в Трудовом кодексе в рамках требований Конституционного закона "О нормативно-правовых актах".