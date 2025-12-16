Международные перевозки из Азербайджана продолжают расти

В январе-ноябре 2025 года из Азербайджана автотранспортом было перевезено 5,778 млн тонн международных грузов на сумму 12,397 млрд долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, данный показатель вырос на 396,8 тыс. тонн (7,4%) в объеме и на 1,029 млрд долларов (9,1%) в стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Экспорт автотранспортом составил 2,462 млн тонн на сумму 2,287 млрд долларов, что на 345,7 тыс. тонн (16,3%) и на 376,1 млн долларов (19,7%) больше по сравнению с прошлым годом.

Импорт автотранспортом за этот период составил 3,315 млн тонн на сумму 10,110 млрд долларов, что на 51,1 тыс. тонн (1,6%) больше по объему и на 653,4 млн долларов (6,9%) больше по стоимости по сравнению с январем-ноябрем 2024 года.

Всего за январь-ноябрь 2025 года в Азербайджане всеми видами транспорта было перевезено 53,808 млн тонн грузов на сумму 44,589 млрд долларов. Это на 642,4 тыс. тонн (1,2%) меньше по объему, но на 1,5 млрд долларов (3,4%) больше по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года.