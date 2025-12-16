Рустам Ахмедзаде провел 100-й матч в Мисли Премьер-лиге

Полузащитник "Сумгайыта" Рустам Ахмедзаде провел свой 100-й матч в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), его юбилейная игра пришлась на 15-й тур.

25-летний футболист вышел в стартовом составе в матче против "Нефтчи", который завершился со счетом 2:2.

Отметим, что в 100 матчах полузащитник забил 10 голов. Дебют Рустама Ахмедзаде пришелся на сезон 2021/2022. За свою карьеру он выступал за три клуба. В составе "Зиря" футболист провел 80 матчей и забил 6 голов, за "Сумгайыт" сыграл 14 матчей и отличился 4 раза, а в "Карабахе" выходил на поле в 6 встречах.

Рустам Ахмедзаде стал 450-м футболистом в истории турнира, проведшим 100 и более матчей.