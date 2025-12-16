В Азербайджане этим лицам будет выплачиваться пособие

В случае призыва государственного служащего на срочную действительную военную или альтернативную службу прекращение государственной службы станет возможным.

Как сообщает Day.Az, данная норма отражена в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной службе", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, при прекращении государственной службы в связи с призывом на срочную действительную военную или альтернативную службу государственному служащему будет выплачиваться пособие в размере трехкратного среднего месячного должностного оклада.

За исключением случаев ликвидации государственного органа, лица, проходившие службу в соответствующем государственном органе до призыва на срочную действительную военную службу, при обращении с заявлением о восстановлении в прежней должности не позднее чем через 60 календарных дней после увольнения с военной службы, будут назначены на прежнюю или аналогичную должность в том же органе.

Период прохождения срочной действительной военной службы государственными служащими, которые непосредственно до призыва занимали должность на государственной службе и были вновь назначены на государственную должность сразу после увольнения в запас, будет учитываться при исчислении их служебного стажа.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

