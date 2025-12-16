Завтра в Баку ожидается морось

В Баку и на Абшеронском полуострове 16-17 декабря ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

Ночью возможен моросящий дождь в отдельных районах. Северо-восточный ветер вечером сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью составит от +3 до +6 °C, днем - от +7 до +10 °C. Атмосферное давление повысится с 771 до 775 мм рт. ст., относительная влажность - 65-75 %.

В регионах Азербайджана в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, в горных районах возможен снег. В некоторых восточных районах прогнозируется ливневая форма осадков. Днем осадки постепенно прекратятся, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит от −1 до +4 °C, днем - от +7 до +10 °C. В горах ночью ожидается от −3 до −8 °C, на высокогорье - от −10 до −14 °C, днем - от 0 до −5 °C.

Ночью и утром на некоторых горных дорогах возможна гололедица.

