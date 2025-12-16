МИД Азербайджана поздравил Бахрейн с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Королевство Бахрейн с Национальным днем.

Как передает Day.Az, МИД поделился этой информацией в аккаунте в социальной сети X.

"Выражаем искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Бахрейна по случаю Национального дня Королевства Бахрейн. Поздравляем с Национальным днем!", - отмечается в сообщении.