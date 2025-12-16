https://news.day.az/politics/1802713.html МИД Азербайджана поздравил Бахрейн с Национальным днем Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Королевство Бахрейн с Национальным днем. Как передает Day.Az, МИД поделился этой информацией в аккаунте в социальной сети X. "Выражаем искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Бахрейна по случаю Национального дня Королевства Бахрейн.
МИД Азербайджана поздравил Бахрейн с Национальным днем
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Королевство Бахрейн с Национальным днем.
Как передает Day.Az, МИД поделился этой информацией в аккаунте в социальной сети X.
"Выражаем искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Бахрейна по случаю Национального дня Королевства Бахрейн. Поздравляем с Национальным днем!", - отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре