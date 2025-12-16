https://news.day.az/world/1802699.html 35-метровая копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии - ВИДЕО Копия статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба в Бразилии рухнула из-за сильного ветра. По словам мэра Гуаибы Марсело Маранаты, обошлось без пострадавших, пишет G1, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru. Общая высота рухнувшей скульптуры - 35 м. Обрушилась часть статуи, высота которой составляет 24 м.
Копия статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба в Бразилии рухнула из-за сильного ветра. По словам мэра Гуаибы Марсело Маранаты, обошлось без пострадавших, пишет G1, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.
Общая высота рухнувшей скульптуры - 35 м. Обрушилась часть статуи, высота которой составляет 24 м.
В регионе объявили предупреждение о порывах ветра свыше 90 км/ч. Было разослано предупреждение о сильном шторме.
