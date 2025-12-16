Али Асадов обсудил с губернатором Астрахани экономическое и гуманитарное сотрудничество

16 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи было отмечено плодотворное сотрудничество Азербайджанской Республики с различными субъектами Российской Федерации, в том числе с Астраханской областью.

Также было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, расширения сотрудничества в транспортно-логистической, культурно-гуманитарной, образовательной сферах.

Было отмечено строительство детского сада Астраханской областью в Губадлинском районе.

В ходе беседы особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", а также проблеме обмеления Каспийского моря.