Наследникам этих лиц выплатят компенсацию в четыре оклада
В Азербайджане наследникам госслужащих будут выплачивать пособие в случае смерти.
Как передает Day.Az, вопрос был рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса в рамках законопроекта о внесении изменений в Закон "О государственной службе".
Согласно документу, в случае смерти госслужащего, а также если суд признает его безвестно пропавшим или умершим и в связи с этим прекращается государственная служба, его наследникам будет выплачиваться пособие в размере четырех средних месячных государственных окладов.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
