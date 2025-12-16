Наследникам этих лиц выплатят компенсацию в четыре оклада

В Азербайджане наследникам госслужащих будут выплачивать пособие в случае смерти.

Как передает Day.Az, вопрос был рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса в рамках законопроекта о внесении изменений в Закон "О государственной службе".

Согласно документу, в случае смерти госслужащего, а также если суд признает его безвестно пропавшим или умершим и в связи с этим прекращается государственная служба, его наследникам будет выплачиваться пособие в размере четырех средних месячных государственных окладов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.