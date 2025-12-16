https://news.day.az/world/1802861.html В США знаменитый парк завалило снегом - ФОТО - ВИДЕО Знаменитый Центральный парк Нью-Йорка завалило снегом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Белые аллеи, заснеженные деревья и тишина посреди мегаполиса создают редкую атмосферу сказки в самом сердце Манхэттена.
