В США знаменитый парк завалило снегом

Знаменитый Центральный парк Нью-Йорка завалило снегом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Белые аллеи, заснеженные деревья и тишина посреди мегаполиса создают редкую атмосферу сказки в самом сердце Манхэттена.