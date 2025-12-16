Азербайджан и Израиль обсудили перспективы экономического сотрудничества
В рамках визита в Баку ответственный за восстановление севера и юга министр Министерства финансов Израиля, а также сопредседатель Совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэв Элькин, провёл встречу с министром экономики Азербайджанской Республики, сопредседателем Совместной комиссии Микаилом Джаббаровым.
Как передает Day.Az, этой информацией в Х поделилось посольство Израиля. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.
Стороны обменялись мнениями о деятельности Совместной комиссии Азербайджан-Израиль, перспективах развития экономического сотрудничества между двумя странами и возможностях расширения делового партнерства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре