Азербайджан и Израиль обсудили перспективы экономического сотрудничества

В рамках визита в Баку ответственный за восстановление севера и юга министр Министерства финансов Израиля, а также сопредседатель Совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэв Элькин, провёл встречу с министром экономики Азербайджанской Республики, сопредседателем Совместной комиссии Микаилом Джаббаровым.

Как передает Day.Az, этой информацией в Х поделилось посольство Израиля. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

Стороны обменялись мнениями о деятельности Совместной комиссии Азербайджан-Израиль, перспективах развития экономического сотрудничества между двумя странами и возможностях расширения делового партнерства.