Почему запрещают электронные сигареты?

Как сообщалось ранее, в Азербайджане планируется запретить импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет. Этот вопрос нашел отражение в законопроекте, представленном в Милли Меджлис. Согласно документу, будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов. Кроме того, электронные сигареты, содержащие никотин, будут приравнены к табачным изделиям.

Несмотря на многолетнюю кампанию по информированию о вреде электронных сигарет, число их пользователей продолжает расти с каждым днем. Специалисты связывают это прежде всего с психологическими факторами.

Комментируя тему, терапевт Гюнай Латифова в беседе с Day.Az отметила, что в последние годы интерес к электронным сигаретам значительно возрос.

"Это в основном связано с психологическими факторами. Люди считают, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, или вовсе безвредны. Однако это абсолютно неверно. Электронные сигареты так же вредны для здоровья, как и обычные", - подчеркнула она.

По словам специалиста, электронные сигареты в первую очередь наносят серьезный вред легким.

"Возрастает риск воспаления легких и развития дыхательной недостаточности. Из-за содержания никотина они вызывают зависимость. На более поздних этапах оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, нарушают сердечный ритм и приводят к повреждению сосудов", - отметила Гюнай Латифова.

Она также обратила внимание на психологическое воздействие электронных сигарет, указав, что их употребление может вызывать раздражительность и бессонницу.

"В ходе исследований в паре электронных сигарет были выявлены формальдегид, тяжелые металлы и другие токсичные вещества. По этой причине электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным. Мы рекомендуем полностью отказаться как от курения, так и от использования электронных сигарет", - добавила терапевт.