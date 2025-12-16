Эта страна может запретить VPN

В Дании могут запретить использование VPN в рамках борьбы с пиратским контентом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание The Register.

Датское правительство хочет, чтобы общественность высказала свое мнение по поводу предложенных поправок к законам об авторском праве и телерадиовещании, которые предусматривают ограничение использования VPN-сервисов в рамках мер по борьбе с доступом к нелегальным потоковым сервисам.

Согласно проекту, ограничение будет распространяться на весь медиаконтент, который недоступен в Дании, а также на использование VPN для доступа к заблокированным или нелегальным веб-сайтам.

В документе, содержащем эти предложения, не упоминалось, как правительство планирует это реализовать.

Использование VPN для доступа к контенту с географическими ограничениями редко бывает незаконным во всем мире, отмечает издание. Например, использование VPN для просмотра контента американского Netflix из другой страны не является незаконным, хотя и нарушает условия использования платформы.

Датские эксперты предупреждают, что потенциальный запрет VPN-сервисов для предотвращения обхода возрастных ограничений представляет собой "ужасающую попытку установить авторитарный контроль над доступом к информации".