По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов

В связи с ростом пассажирского спроса на направлении Баку-Агстафа-Баку 20 и 21 декабря назначены дополнительные поезда.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД.

Пассажиры также смогут воспользоваться ежедневными рейсами по маршруту Баку-Гяляс-Баку.

Билеты доступны в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение "ADY Mobile".