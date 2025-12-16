https://news.day.az/society/1802914.html По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов - ДАТЫ В связи с ростом пассажирского спроса на направлении Баку-Агстафа-Баку 20 и 21 декабря назначены дополнительные поезда. Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД. Пассажиры также смогут воспользоваться ежедневными рейсами по маршруту Баку-Гяляс-Баку.
По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов - ДАТЫ
В связи с ростом пассажирского спроса на направлении Баку-Агстафа-Баку 20 и 21 декабря назначены дополнительные поезда.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД.
Пассажиры также смогут воспользоваться ежедневными рейсами по маршруту Баку-Гяляс-Баку.
Билеты доступны в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение "ADY Mobile".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре