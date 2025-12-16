https://news.day.az/sport/1802917.html Баку официально получил титул «Спортивной столицы мира» Титул "Спортивная столица мира" официально передан из Монако в Баку, и таким образом столица Азербайджана объявлена Спортивной столицей мира на 2026 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 16 декабря в рамках торжественной церемонии с участием государственных представителей и делегации Европейской федерации спортивных столиц и городов (ACES) была официально подписана памятная доска Спортивных столиц мира.
