Баку официально получил титул «Спортивной столицы мира»

Титул "Спортивная столица мира" официально передан из Монако в Баку, и таким образом столица Азербайджана объявлена Спортивной столицей мира на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 16 декабря в рамках торжественной церемонии с участием государственных представителей и делегации Европейской федерации спортивных столиц и городов (ACES) была официально подписана памятная доска Спортивных столиц мира.

