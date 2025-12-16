Самолет Silk Way West Airlines впервые в истории совершил посадку в Колумбии

Грузовой самолет Boeing 747-8F, принадлежащий авиакомпании Silk Way West Airlines, впервые в истории совершил посадку в Колумбии, в международном аэропорту Богота Эльдорадо.

Как передает Day.Az, кадрами прибытия самолета, поделилось посольство Азербайджана в Колумбии.

Как отмечается в видеокадрах, приземление впервые в Колумбии самолета Silk Way West Airlines открывает новую главу: "Он не просто доставляет грузы - он соединяет Азербайджан и Южную Америку, укрепляя экономические и торговые связи. Посадка этого легендарного "Джамбо Джета" - больше чем рутинный рейс. Это яркий символ роста, партнерства и новых возможностей для двух дружественных стран. Первый рейс - это всегда начало нового пути. Путь, который ведет к развитию, сотрудничеству и общему будущему. Будущему, где расстояния не имеют значения".

Представляем вашему вниманию данное видео: