Азербайджан укрепляет позиции среди ведущих поставщиков газа в Турцию

Азербайджан в октябре 2025 года укрепил свои позиции в тройке крупнейших поставщиков природного газа в Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по регулированию энергетических рынков Турции, в отчетный период Турция импортировала из Азербайджана 996,80 млн кубометров природного газа, что на 1,17 процента меньше по сравнению с октябрем 2024 года.

В то же время по объемам месячных поставок Азербайджан обогнал Иран и стал вторым крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Турцию после России.

Так, в октябре Турция импортировала из Ирана 820,11 млн кубометров природного газа, что на 5,33 процента меньше по сравнению с 866,31 млн кубометров за аналогичный период прошлого года. Россия экспортировала в Турцию в октябре около 1,629 млрд кубометров газа, тогда как годом ранее этот показатель превышал 1,711 млрд кубометров.

Отметим, что в целом, число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати. Азербайджан поставляет природный газ в Европу через Трансадриатический газопровод, которая является частью Южного газового коридора. На данный момент пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год, с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров. По итогам рыночного теста 2021 года, долгосрочная мощность газопровода будет увеличена на 1,2 миллиарда кубических метров в год, начиная с 2026 года. Из этого объема 1,04 миллиарда кубометров в год забронированы для поставок в Италию, а 0,16 миллиарда кубометров в год - в Албанию.