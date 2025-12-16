https://news.day.az/sport/1802929.html Игрок "Нефтчи" вызван в сборную Бенина Полузащитник "Нефтчи" Сесси д'Алмейда получил вызов в национальную сборную Бенина, которая примет участие в Кубке африканских наций (КАН). Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz cо ссылкой на "Нефтчи". Напомним, что сборная Бенина, входящая в группу D, встретится с Сенегалом, Ботсваной и ДР Конго. КАН стартует 21 декабря.
Полузащитник "Нефтчи" Сесси д'Алмейда получил вызов в национальную сборную Бенина, которая примет участие в Кубке африканских наций (КАН).
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz cо ссылкой на "Нефтчи".
Напомним, что сборная Бенина, входящая в группу D, встретится с Сенегалом, Ботсваной и ДР Конго. КАН стартует 21 декабря.
