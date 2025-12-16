Игрок "Нефтчи" вызван в сборную Бенина

Полузащитник "Нефтчи" Сесси д'Алмейда получил вызов в национальную сборную Бенина, которая примет участие в Кубке африканских наций (КАН).

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz cо ссылкой на "Нефтчи".

Напомним, что сборная Бенина, входящая в группу D, встретится с Сенегалом, Ботсваной и ДР Конго. КАН стартует 21 декабря.