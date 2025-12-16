Венгрия закупит у США 2 млрд кубометров газа

Венгрия в течение 5 лет закупит у США 2 миллиарда кубометров природного газа.

Как передает Day.Az, об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что в соответствии с соглашением, подписанным сегодня между двумя странами, Венгрия будет ежегодно закупать у США 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа, в результате чего в последующие пять лет в страну будет поставлено 2 миллиарда кубометров газа.

"Мы заинтересованы в получении энергии из как можно большего числа источников и по максимально разнообразным маршрутам. Это позволяет нам обеспечивать для себя самые низкие цены", - подчеркнул Сийярто.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии заявлял, что страна закупит у Азербайджана 800 миллионов кубометров природного газа.