В США заявили о поддержке Маском республиканцев Американский предприниматель Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал Axios.
"Маск недавно выделил крупные суммы на помощь республиканцам в победе на выборах в конгресс и дал понять, что готов оказать дополнительную поддержку на протяжении всего избирательного цикла 2026 года", - говорится в материале.
По данным журналистов, пожертвования Маска республиканцам будут обнародованы в январе.
