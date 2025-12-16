В США заявили о поддержке Маском республиканцев

Американский предприниматель Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал Axios.

"Маск недавно выделил крупные суммы на помощь республиканцам в победе на выборах в конгресс и дал понять, что готов оказать дополнительную поддержку на протяжении всего избирательного цикла 2026 года", - говорится в материале.

По данным журналистов, пожертвования Маска республиканцам будут обнародованы в январе.