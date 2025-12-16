Назван лучший игрок года по версии ФИФА

Французский нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, церемония вручения премии прошла в Дохе во вторник.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач. 22 сентября Дембеле стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football.

На звание лучшего игрока года также претендовали марокканец Ашраф Хакими, португальцы Нуну Мендеш и Витинья (все - ПСЖ), англичанин Гарри Кейн ("Бавария", Германия), француз Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), англичанин Коул Палмер ("Челси", Англия), испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все - "Барселона", Испания) и египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия).

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее форвард выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой победил в Суперкубке УЕФА. Также Дембеле играл за французский "Ренн", германскую "Боруссию" из Дортмунда и испанскую "Барселону", с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды - обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.

Лучший футболист по версии ФИФА определяется с 1991 года. Организация самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название "Золотой мяч ФИФА". С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называется The Best. Дембеле впервые выиграл этот приз. Ранее лауреатами премии The Best становились португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021), аргентинец Лионель Месси (2019, 2022, 2023) и бразилец Винисиус (2024).