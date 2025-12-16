Благодаря Зангезурскому коридору возрастет политический и экономический вес Анкары и Баку

Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о завершении большей части работ на азербайджанском участке Зангезурского коридора свидетельствует о приближении решающего этапа реализации транспортно-логистической инициативы. На фоне серьезного продвижения в процессе строительства автомобильных дорог и железнодорожных путей, тоннелей и логистической инфраструктуры в Азербайджане, главным вопросом повестки становятся усилия по задействованию отрезка через Армению.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, говорится в репортаже турецкого телеканала CNN Türk на тему Зангезурского коридора.

Телеканал отмечает, что в случае продвижения мирного процесса, коридор через Армению может открыться в ближайшие годы, позволит на долгосрочной основе изменить баланс сил на Южном Кавказе в пользу Азербайджана и Турции.

"Возрастут политический и экономический вес Анкары и Баку. Зангезурский коридор представляет для Турции особое значение, как стратегическая альтернатива маршрута торговли со странами Средней Азии", - подчеркивается в репортаже.

Приводится мнение главы правления общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB) Хусейна Буюкфырата, рассказавшего об экономических возможностях Азербайджана, в особенности, на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Глава TÜİB указал на значимость намеченного на 23 декабря в Баку II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума, в котором ожидается участие вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и министр торговли Омера Болата.