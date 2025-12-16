Скончался мужчина, пострадавший во вчерашнем ДТП в Балакене

Число погибших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера в Балакене, достигло двух человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПА, житель села Йени Шариф Балакенского района 31-летний Шамиль Сахалов, получивший в ДТП тяжёлые травмы, скончался вечером 16 декабря в Балакенской центральной районной больнице, где проходил лечение.

Ранее мы сообщали, что в Балакене произошло тяжелое ДТП.