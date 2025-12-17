https://news.day.az/world/1802997.html США запретят въезд гражданам этих стран США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран - Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в Белом доме.
США запретят въезд гражданам этих стран
США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран - Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в Белом доме.
Как отмечается в заявлении, прежде в отношении Лаоса и Сьерра-Леоне были введены частичные ограничения, однако теперь въезд в США для граждан этих стран будет полностью запрещен.
В конце ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить миграционный поток в США из стран третьего мира. Он подчеркнул, что отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан США и лишит гражданства мигрантов, "подрывающих порядок в обществе".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре