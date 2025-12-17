Один из российских аэропортов приостановил работу

Временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов введены в аэропорту Саратова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прилет и вылет самолетов.