Школьник случайно уронил золотую корону в пекинском музее

В пекинском музее школьник случайно уронил золотую корону стоимостью около 300 тысяч долларов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Экспонат упал на землю, получив серьезные повреждения. Эксперты оценивают ущерб от происшествия в 400 тыс юаней. Так как за действия несовершеннолетнего ответственность несут родители, то возмещать ущерб придется им.

Представляем вашему вниманию данное видео: