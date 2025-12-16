https://news.day.az/world/1802965.html Школьник случайно уронил золотую корону в пекинском музее - ВИДЕО В пекинском музее школьник случайно уронил золотую корону стоимостью около 300 тысяч долларов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Экспонат упал на землю, получив серьезные повреждения. Эксперты оценивают ущерб от происшествия в 400 тыс юаней.
Школьник случайно уронил золотую корону в пекинском музее - ВИДЕО
В пекинском музее школьник случайно уронил золотую корону стоимостью около 300 тысяч долларов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Экспонат упал на землю, получив серьезные повреждения. Эксперты оценивают ущерб от происшествия в 400 тыс юаней. Так как за действия несовершеннолетнего ответственность несут родители, то возмещать ущерб придется им.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре