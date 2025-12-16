Трамп намерен выступить с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду вечером по вашингтонскому времени выступит с обращением к гражданам страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мои соотечественники-американцы, я завтра вечером выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома в 21:00 (05:00 утра четверга мск)", - написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.

Он не уточнил тему выступления, но при этом в своем посте он отметил, что прошедший год для США был прекрасным.

"Это был прекрасный год для нашей страны, но все лучшее еще впереди", - подчеркнул глава Белого дома.

В свою очередь, издание The Hill подчеркивает, что в последнее время Трамп в своих выступлениях стал уделять гораздо больше внимания внутренней тематике, а не внешней политике. Ранее некоторые республиканцы критиковали Трампа как раз за то, что он мало говорит о волнующих американцев экономических проблемах.