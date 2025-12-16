Магнитная буря на Земле может начаться раньше

Наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра, и если он продолжится, то магнитная буря может начаться на Земле раньше прогноза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра. Особого чуда в этом, конечно, нет - в зону воздействия на Землю вошла пару дней назад довольно крупная корональная дыра - но все же, думалось, что до пика есть еще около суток в запасе. <...> Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся - максимум ожидающихся геомагнитных возмущений "назначен" на ночь со среды на четверг, но если рост скорости ветра продолжится, то все эти красные столбики сейчас быстро поедут влево", - говорится в сообщении.

В настоящее время геомагнитные индексы находятся в "зеленой зоне".

Кроме того, отмечается, что сегодня также возможно формирование интенсивной зоны полярных сияний. "Но пока это все очень гипотетически, так как никаких реальных признаков разгорания полярного овала нет", - уточняется в сообщении.