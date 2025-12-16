Кто рискует остаться без работы в 2026 году?

Развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта стремительно меняет бизнес-среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, руководитель платформы Defin и AIM Наталья Иванова отмечает, что наибольший риск автоматизации грозит среднему офисному персоналу и junior IT-специалистам, выполняющим повторяющиеся рутинные задачи. Эти работы уже могут выполняться роботами и алгоритмами.

В то же время профессии, основанные на ручном труде - такие, как электрики, сантехники и ремонтники - останутся востребованными, поскольку их сложно заменить роботами или алгоритмами.

Иванова дала рекомендации, как оставаться востребованным на рынке труда:

Использовать ИИ для автоматизации рутинной работы, чтобы больше времени уделять сложным и творческим задачам.

Осваивать многопрофильные навыки, например, сочетать основную профессию с аналитикой, дизайном или управлением проектами.

Развивать коммуникационные навыки и умение правильно презентовать свои достижения и планы руководству.

Проявлять инициативу, выполнять работу не только по требованию, но и предоставлять дополнительные анализы или идеи.

Эксперт подчеркнула, что активных и готовых развиваться сотрудников руководители, как правило, не увольняют. Период конца года - хорошая возможность показать себя и обсудить планы на следующий год.