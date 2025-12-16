В Армении сокращают срок военной службы

Национальное Собрание Республики Армения во втором чтении, окончательно, приняло законопроект о сокращении срока обязательной военной службы на 6 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, законопроект о внесении изменений в закон "О военной службе и статусе военнослужащего" был представлен на заседании Национального Собрания министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном.

Таким образом, срок обязательной военной службы с 1 января 2026 года составит 1,5 года или 18 месяцев вместо 2 лет или 24 месяцев.

Сокращение срока службы не будет применяться к гражданам, находящимся на обязательной военной службе по состоянию на 1 января 2026 года.

Законопроект был принят 65 голосами "за", 4 "против" и 20 воздержавшимися.

