Android-смартфоны научили запускать игры для Xbox 360

В магазине Google Play в формате раннего доступа появился эмулятор консоли Xbox 360 для устройств под управлением Android. Проект основан на Xenia - одном из наиболее известных эмуляторов Xbox 360 для ПК, который официально поддерживается только на Windows и Linux, поэтому Android-версия носит неофициальный характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Rozetked.

Разработчиком приложения выступает тот же автор, который ранее опубликовал в Google Play эмулятор PlayStation 3. Тогда разработчика обвинили в несанкционированном использовании исходного кода, после чего проект был выложен на GitHub. Android-версия эмулятора Xbox 360 тоже представлена в публичном репозитории.

Приложение под названием aX360e находится на ранней стадии разработки и, по заявлению автора, пока встречаются нестабильная работа, большое количество ошибок, а производительность остается низкой. Разработчик планирует открыть исходный код после устранения ключевых технических проблем.

Как и другие эмуляторы, aX360e не включает предустановленные игры - пользователям необходимо самостоятельно добавлять образы. Приложение распространяется в двух версиях: платной стоимостью $7 и бесплатной, содержащей рекламные вставки.