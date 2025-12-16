Министр финансов США назвал кандидатов на пост главы Федрезерва

Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент рассказал о претендентах на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Reuters.

По словам Бессента, оба претендента на пост главы ФРС - бывший управляющий организацией Кевин Уорш и экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт - обладают необходимой квалификацией для того, чтобы возглавить регулятором.