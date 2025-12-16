В Баку будет представлен совместный концерт мастеров Узбекистана и Азербайджана

16 декабря в 19:00 на сцене азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт в рамках Дней культуры Республики Узбекистан.

об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии.

Этот вечер с интересной и насыщенной программой пройдет при участии Государственного симфонического оркестра Узбекистана под управлением художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.

В концерте примут участие солисты-гости - народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова (фортепиано) и заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде (тар).

В программе: Мирсадык Гаджиев - "Праздничная увертюра", Гаджи Ханмамедов - Концерт №2 для тара и оркестра (II и III части), Фикрет Амиров - Эльмира Назирова - Концерт для фортепиано и оркестра на арабские темы (Финал), Николай Римский-Корсаков - Симфоническая сюита "Шахеразада", ор. 35 (все части)

Этот великолепный вечер, объединяющий музыкальные культуры, обещает незабываемые впечатления.

