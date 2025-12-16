https://news.day.az/society/1802733.html В горных районах выпал снег Обнародована фактическая погода в Азербайджане. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В ряде районов страны прошли дожди, в горных районах выпал снег. В Грызе, Сабирабаде, Лерике, Нафталане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В ряде районов страны прошли дожди, в горных районах выпал снег.
В Грызе, Сабирабаде, Лерике, Нафталане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 4 градуса тепла, в низменных районах до 1 градуса тепла, в Нахчыванской АР - 8, в горных районах до 5, в высокогорных районах до 12 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
