Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В ряде районов страны прошли дожди, в горных районах выпал снег.

В Грызе, Сабирабаде, Лерике, Нафталане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 4 градуса тепла, в низменных районах до 1 градуса тепла, в Нахчыванской АР - 8, в горных районах до 5, в высокогорных районах до 12 градусов мороза.

