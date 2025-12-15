Более 10 тысяч абонентов временно останутся без газа

Завтра в 27 селах Хачмазского района будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Хачмазском региональном управлении эксплуатации газа производственного объединения "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с переносом находящегося в эксплуатации газопровода среднего давления диаметром 315 мм в направлении села Гусарчай в Хачмазском районе, 16 декабря с 10:00 планируется приостановка подачи газа.

По информации, на период проведения работ перебои в газоснабжении затронут часть города Хачмаз и 27 сел района.

В частности, подача природного газа будет временно прекращена в селах Мюшкюр, Музеффероба, Мюшфиг, Сабироба, Мюршюдоба, Гадашоба, Нереджан, Агтала, Гимыгышлаг, Моллабюрхан, Мирземмед, Чинартаала, Палчыгоба, Чухуроба, Шыхлар, Хаджисыоба, Машыоба, Чилегир, Хаджыгурбаноба, Хаспулатоба, Гедекли, Чайкенары, Агашириноба, Манафоба, Гянджели, Шыхлы, а также в одной из частей города.

В общей сложности временное отключение газоснабжения коснется 10 346 абонентов.