https://news.day.az/hitech/1802903.html В Китае показали строй роботов перед отправкой на заводы - ВИДЕО В Китае показали построение роботов компании UBTECH Robotics перед масштабной декабрьской отправкой промышленных гуманоидных роботов Walker S2 на заводы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Китае показали строй роботов перед отправкой на заводы - ВИДЕО
В Китае показали построение роботов компании UBTECH Robotics перед масштабной декабрьской отправкой промышленных гуманоидных роботов Walker S2 на заводы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре