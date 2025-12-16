В Китае показали строй роботов перед отправкой на заводы

В Китае показали построение роботов компании UBTECH Robotics перед масштабной декабрьской отправкой промышленных гуманоидных роботов Walker S2 на заводы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.