Великобритания о роли Азербайджана в Среднем коридоре

Роль Азербайджана в формировании Среднего коридора открывает по-настоящему впечатляющие возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс в видеообращении, опубликованном посольством Великобритании в Азербайджане.

"Я горжусь тем, что мы выводим наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства, опираясь на десятилетия прочных экономических связей и расширяя их, а также обмениваясь опытом и знаниями", - отметил он.

По словам Алдердайса, он был очень рад впервые посетить Азербайджан в качестве торгового посланника Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии. В ходе визита он объездил страну от побережья Каспийского моря на востоке до Нахчывана на западе.

"За последние несколько дней мне выпала честь встретиться с Его Превосходительством Президентом Ильхамом Алиевым, министрами, коллегами из различных государственных структур, а также с представителями бизнес-сообщества, находящимися в авангарде наших двусторонних отношений", - сказал он.

Торговый посланник отметил, что состоявшиеся беседы были чрезвычайно продуктивными и подтвердили общее стремление сторон углублять партнёрство между Великобританией и Азербайджаном во многих ключевых секторах экономик двух стран.

"Этот визит показал мне, как многого мы можем достичь вместе в качестве стратегических партнеров. Я покидаю Азербайджан с искренним энтузиазмом и оптимизмом в отношении будущего отношений между Великобританией и Азербайджаном", - добавил он.